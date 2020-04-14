Лукашенко заявил о риске разрушения экономики ЕАЭС

14.04.2020, 13:16, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что риск разрушения экономики стран ЕАЭС очень высок из-за коронавируса.

«Как никогда высок риск разрушения основы любой экономики – промышленности и ее производственных и кооперационных связей. На их создание мы потратили более шести лет, и работа до сих пор не завершена. Причем поставить все, что сделано, под угрозу можно даже неосознанно, с помощью популярных сегодня противоэпидемических мер», – сообщил глава белорусского государства на рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета, передает РИА «Новости».

Также Лукашенко на встрече задался вопросом, как после победы над коронавирусом нужно восстанавливать технологические цепочки. Он поставил в пример принимаемые в Европе, США и Китае меры.

«Нам ни в коем случае нельзя, с моей точки зрения, сегодня двигаться путем, который приведет к разрушению экономики», – подчеркнул он.

Лукашенко добавил, что «односторонние» действия государств поставили под угрозу торговые отношения, кооперационные цепочки и трудовую миграцию.

«Отсутствие координации усилий усугубляет эти негативные факторы. Поэтому эгоистичные решения, принимаемые без оглядки на последствия, как минимум, в отношении ближайших партнеров стратегически не будут иметь успеха. В сегодняшней ситуации только благодаря сплоченности и решимости мы сможем справиться с пандемией и ее последствиями», – отметил белорусский лидер.

Глава государства отметил, что ЕЭК предложила несколько мер, которые, по его мнению, не охватывают «всего комплекса необходимых действий, чтобы максимально использовать потенциал союза».

Кроме того, Лукашенко заявил, что в Белоруссии принимаются все нужные меры для противодействия «всяким инфекциям», эти меры соответствуют требованиям ВОЗ.

«Несмотря на то, что мы не закрыли границу, в отношении всех въезжающих осуществляются мероприятия санитарно-карантинного характера», – сказал он.

Также Лукашенко заявил, что в условиях пандемии членам ЕАЭС важно согласовывать с партнерами по союзу решения об оказании гуманитарной помощи медицинскими товарами третьим странам.

В ЕАЭС нужно сохранить практику принятия согласованных решений, хотя «в исключительных случаях возможны отступления», сказал президент.

По его словам, это касается удовлетворения спроса внутренних потребностей стран ЕАЭС на товары с повышенным спросом, и на товары, от которых зависит жизнь и безопасность людей.

«Учитывая, что весь мир сейчас заинтересован в приобретении таких товаров, продать их в третьи страны, возможно, было бы хорошим бизнесом. Но одной из целей союза является забота об уровне и качестве жизни граждан наших стран. Поэтому даже при рассмотрении вопросов оказания гуманитарной помощи третьим странам предлагаю все же исходить из приоритета удовлетворения спроса на эти товары на внутреннем рынке союза. То же самое касается и других видов помощи для наших граждан», – сказал Лукашенко.

Напомним, во вторник главы стран ЕАЭС приняли совместное заявление, в котором призвали все государства прекратить вооруженные конфликты, торговые войны и односторонние санкции на фоне распространения коронавируса.

Лукашенко на рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета заявил, что пока страны ЕАЭС не вышли на общие энергетические рынки, цена на природный газ должна быть более гибкой.