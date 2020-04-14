 

Путин допустил привлечение ресурсов ЕБР для борьбы с коронавирусом

14.04.2020, 13:16, Новости дня

При необходимости для борьбы с коронавирусной инфекцией можно привлечь ресурсы Евразийского банка развития (ЕБР), сообщил российский лидер Владимир Путин.

«Согласен, что в случае необходимости можно привлечь и ресурсы Евразийского фона стабилизации и развития и Евразийского банка развития», – цитирует РИА «Новости» Путина.

Также глава государства согласился с идеей расширения практики «зеленых коридоров» для движения товаров в Евразийском Экономическом союзе (ЕАЭС).

«Для импорта на территорию ЕврАзЭС социально значимых товаров, продовольствия, лекарств, медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты открыт «зеленый коридор». Согласен с теми коллегами, которые сказали, что надо подумать над расширением этой практики», – сообщил Путин.

Вместе с тем президент предложил обнулить таможенные пошлины в ЕАЭС на комплектующие и материалы для значимых отраслей, передает ТАСС.

«Стоит подумать о том, чтобы снизить или обнулить таможенные пошлины на комплектующие и материалы для экономически и социально значимых отраслей, в целом поддержать те сектора экономики, которые в наибольшей степени пострадали в условиях эпидемии», – сказал он. 

Кроме того, Путин заявил, что методы борьбы с коронавирусом не должны приводить к разрыву кооперации между странами. 

«Не могу не согласиться с тем, что методы борьбы с пандемией должны быть разумными и пропорциональными, не приводить к разрыву наработанных десятилетиями кооперационных связей, остановке международной торговли, прекращению взаимных инвестиций», – сказал он.

Президент попросил белорусского коллегу Александра Лукашенко сообщить 

партнерам по СНГ об итогах саммита, «подчеркнув нашу совместную готовность к совместной работе». 

Ранее Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета заявил, что необходимы экстраординарные меры для остановки распространения коронавируса.

На заседании главы стран ЕАЭС приняли совместное заявление, в котором призвали все государства прекратить вооруженные конфликты, торговые войны и односторонние санкции на фоне распространения коронавируса.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / Семья бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова владеет недвижимостью на Рублевке за 1,2 млрд рублей — «Проект»

08.04 / Новым и.о. министра ВМС США стал Джеймс Макферсон

07.04 / Трамп: ВОЗ облажалась

14.02 / Стрельба по Subaru под Харьковом. Патрульному сообщили о подозрении, ему грозит до 10 лет лишения свободы

02.02 / Поклонская назвала себя «крымская няш-мяш» и выложила фотографии с агрессивным макияжем

19.02 / В Нижнем Новгороде согласовали митинг памяти Бориса Немцова. Он пройдет 29 февраля

30.03 / ЕС выделит Украине около €80 млн на борьбу с коронавирусом

23.03 / Песков ответил на вопрос о возможной самоизоляции Путина

21.02 / Лига Европы. Гол Зе Луиша не спас “Порту” от поражения “Байеру”

26.03 / Психолог рассказал, как не поддаться панике во время пандемии коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска