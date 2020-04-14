The New York Times обвинила Путина в развале американской науки и эпидемиях смертельных болезней

14.04.2020, 13:16, Новости дня

Американское издание The New York Times обвинило президента РФ Владимира Путина в «десятилетней дезинформации в сфере здравоохранения», которая якобы «посеяла панику в США и способствовала распространению смертельных болезней».

Издание пишет, что вспышка нового коронавируса, охватившая весь земной шар, сопровождается активным распространением фейков. При этом указывается – со ссылкой на неких «аналитиков», что Владимир Путин якобы «сыграл принципиальную роль в распространении ложной информации в рамках своих (…) усилий по дискредитации Запада и уничтожению врагов изнутри».

The New York Times пишет, что после анализа множества интервью, статей, новостных репортажей, «российских документов», твитов и телешоу эксперты издания пришли к выводу: президент РФ якобы «распространяет дезинформацию по вопросам личного здоровья уже более десяти лет».

«Его (Владимира Путина) агенты неоднократно насаждали и распространяли идею о том, что вирусные эпидемии – включая вспышки гриппа, Эболы и теперь коронавируса – были посеяны американскими учеными. Дезинформаторы также стремились подорвать веру в безопасность вакцин», – утчерждает газета.

Авторы статьи ссылаются на неких «экспертов», которые считают, что цель Москвы якобы «состоит в том, чтобы изобразить американских чиновников преуменьшающими опасность и создающими серьезную угрозу общественной безопасности».

Утверждается, что аудитория Кремля «на удивление велика»: «Видеоролики на YouTube от RT (…) в среднем имеют 1 млн просмотров в день, что является «самым высоким показателем среди новостных каналов», согласно отчету американской разведки. С момента основания канала в 2005 году его видеоролики набрали более 4 млрд просмотров».

По мнению издания, «российская дезинформация» может «способствовать росту общественного цинизма, который подрывает влияние Вашингтона».

Газета вспомнила пандемию «свиного гриппа» H1N1 в 2009 году, указывая, что тогда в Сети появились «сведения о заговорщических взглядах Уэйна Мэдсена» – американского независимого журналиста и аналитика. Он характеризовал H1N1 как «биоинженерный» грипп.

В июне 2009 года Мэдсен сообщил RT, что создатели вируса работали в секретных лабораториях, в том числе в Армейском научно-исследовательском институте имени Уолтера Рида в Форт-Детрике, штат Мэриленд. Также Мэдсен заявлял, что вирус был «склеен» из других штаммов гриппа, включая вирус, ответственный за пандемию «испанки» 1918 года, и сравнил его создателей с безумными учеными из фильма «Парк Юрского периода».

Затем The New York Times пишет, что в 2012 году Владимир Путин якобы «пополнил свой информационный арсенал военными». И в том же году «российские тролли» якобы начали использовать американские соцсети Facebook, Twitter и Instagram, чтобы распространять фейки среди американцев.

Утверждается, что эти «тролли» в 2014 году, во время вспышки лихорадки Эбола, распространяли информацию о том, что смертельный вирус был создан искусственно американскими военными и является биологическим оружием.

Кроме того, в Сети тогда распространилось заявление либерийского ученого и бывшего профессора ботаники из Университета Либерии Сирила Бродерика о том, что вспышка Эболы – это часть «американского заговора», призванного «превратить африканцев в морских свинок» для испытания биологического оружия.

После американский рэпер Крис Браун написал в Twitter для своих 13 млн подписчиков: «Я думаю, что эпидемия Эболы – это форма контроля над населением».

«Кремль становился все более уверенным в себе, он начал просто перерабатывать старые нарративы, а не ждать появления новых эпидемий», – заявляют далее авторы статьи.

Так, в 2017 году «российские тролли» якобы использовали Twitter, чтобы распространить новые фейки о СПИДе – информация касалась доктора Роберта Галло, которого обвинили в том, что он создал вирус.

Россию заподозрили и в фейках о «вреде» прививок. В то же время издание указывает, что Владимир Путин является сторонником вакцинации и критикует родителей-антипрививочников. «Путин упорно работал над тем, чтобы заставить американцев рассматривать прививки как опасность, а федеральных чиновников здравоохранения – как злонамеренных», – нелогично заключает газета.

Авторы отсылают к фейкам о том, что вакцинация якобы приводит к аутизму у детей – по их мнению, такая информация распространялась среди американцев по указанию Кремля. Из-за того, что многие родители отказались от прививок, в США произошла вспышка кори.

Теперь же «российские тролли» якобы распространяют фейки о коронавирусе. The New York Times приводит слова Леи Габриэль, руководителя Центра глобального взаимодействия Госдепартамента, который занимается борьбой с дезинформацией. Она сообщила 5 марта на слушаниях в Сенате, что Москва якобы «ухватилась за вспышку коронавируса как за новую возможность посеять хаос и раскол», чтобы «воспользоваться кризисом здравоохранения, когда люди напуганы».

«Задействована вся экосистема российской дезинформации», – подчеркнула она, добавив, что фейки как будто распространяют «российские государственные сайты, официальные государственные СМИ, а также рой фальшивых аккаунтов в соцсетях».

«Путин распространяет ложные и тревожные медицинские нарративы не только о патогенах и вакцинах, но и о радиоволнах, биоинженерных генах, промышленных химикатах и других нематериальных объектах современной жизни», – пишет американское издание, отмечая, что такие темы «часто не поддаются общественному пониманию, что делает их идеальными кандидатами для посева путаницы по поводу того, что безопасно, а что – нет».

В этом «аналитики», на которых ссылается газета, видят попытку «не только подорвать авторитет американских чиновников, но и добиться чего-то более фундаментального: нанести ущерб американской науке, национальному процветанию».

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил ряд американских СМИ в публикации фейковых статей на фоне распространения коронавируса, поставив под сомнение распространение дезинформации со стороны России, Китая и Ирана.

Также он обвинил издание The New York Times в нечестности.

В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что РФ получила от Госдепа США невразумительный ответ на требование подтвердить обвинения в адрес Москвы о дезинформации по коронавирусу.

Посольство РФ в Вашингтоне сочло абсурдными обвинения США в адрес Sputnik и RT в распространении ложных данных о новом коронавирусе.

Кроме того, Россию в распространении фейков обвинили в Евросоюзе: три члена фракции Европарламента «Зеленые/Европейский свободный альянс» от ФРГ призвали руководство ЕС заняться якобы имеющей место «дезинформацией» со стороны РФ по поводу COVID-19.

В Кремле назвали эти заявления проявлением русофобской одержимости, а главред RT Маргарита Симоньян заявила, что в парткоме ЕС пытаются найти виновных в «коронавирусном хаосе в Европе».

По мнению экспертов, опрошенных газетой ВЗГЛЯД, Вашингтон и Брюссель решили использовать вирус как новый повод обвинить Россию во всех мировых проблемах.

Между тем стало известно, что США намерены судиться с китайскими властями и взыскать с КНР убытки, нанесенные американской экономике коронавирусом. При этом Пекин заявлял, что именно американские военные привезли эпидемию в Ухань.

Напомним, последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.