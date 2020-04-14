“Доктор Лиза”: Чулпан Хаматова, Константин Хабенский, Павел Табаков и другие в первом трейлере фильма

14.04.2020, 13:15, Разное

Отмена ближайших кинорелизов – не повод перестать ждать премьер, которые вместо весны и лета намечены уже на осень 2020 года. Именно осенью должен выйти и новый фильм автора картин “Хороший мальчик” и “Выше неба” Оксаны Карас. Точной даты проката у картины, в которой сыграли Чулпан Хаматова, Константин Хабенский, Андрей Бурковский, Павел Табаков, Юлия Ауг, Дарья Жовнер и Таисия Вилкова, еще нет – зато сегодня утром появился первый трейлер.

Чулпан Хаматова в фильме “Доктор Лиза” Андрей Бурковский Павел Табаков

Фильм “Доктор Лиза” посвящен одному дню из жизни врача-реаниматолога Елизаветы Глинки (или, как ее называли многие, доктора Лизы) и самого известного в России специалиста по паллиативной помощи – помощи неизлечимо больным людям. Картина основана на дневниках самой Елизаветы и воспоминаниях ее семьи и друзей. Активное участие в съемках принимал и муж Елизаветы – известный адвокат, сын русского поэта и литературного критика Глеб Глинка (его роль в фильме исполнил актер Анджей Хыра). Он даже пригласил съемочную группу в их квартиру и снялся в эпизодической роли – бездомного, который приходит на вокзал за гуманитарной помощью, где по средам Елизавета и команда “Справедливой помощи” регулярно раздавали еду и медикаменты всем нуждающимся. Саму Елизавету в картине сыграла актриса Чулпан Хаматова. В прошлом месяце в интервью нашему изданию актриса немного рассказала про эту роль:

Лизу мне было интересно показать живым человеком, у которого, как и у всех нас, есть свои недостатки, а ещё было интересно разобраться, откуда в ней был такой азарт помогать абсолютно незнакомым ей людям.

Чулпан Хаматова

Константин Хабенский и Андрей Бурковский Дарья Жовнер Юлия Ауг

Напомним, Елизавета Глинка известна своей активной правозащитной и благотворительной деятельностью. В 2007 году она основала международную благотворительную общественную организацию “Справедливая помощь”, где помогали умирающим онкологическим больным, нуждающимся и бездомным. Она регулярно посещала Донбасс с гуманитарными акциями и для эвакуации больных детей, привозила гуманитарную помощь в Сирию. Во время одной из таких поездок она погибла: 25 декабря 2016 года самолет Ту-154 Минобороны РФ, направлявшийся из Сочи в Латакию, на котором летела доктор Лиза, упал в море через 70 секунд после взлета. Погибли 92 человека.

Чулпан Хаматова Елизавета Глинка

Создатели картины уверены, что именно сейчас – когда весь мир из-за пандемии вируса COVID-19 держится на плечах борющихся с болезнью врачей – особенно нужно напомнить людям о важности этой профессии и необходимости помогать друг другу: “В эти дни мы всё чаще вспоминаем Елизавету Петровну Глинку, ведь если бы Доктор Лиза была с нами – она бы точно оказалась на “передовой”, в самом эпицентре событий, помогая спасать людей. Поэтому именно сейчас нам кажется важным поделиться трейлером фильма “Доктор Лиза”.

Алексей Бондарев, Глеб Глинка, Чулпан Хаматова и Джаник Файзиев

Чулпан Хаматова и участники съемочной группы