Марат Сафин рассказал, что считает пандемию заговором: “Нас всех готовят к чипизации”

14.04.2020, 13:15, Разное

Бывшая первая ракетка мира Марат Сафин редко дает интервью, но когда он это все же делает, то неизменно шокирует читателей неожиданными заявлениями. В прошлом теннисист высказывал свое мнение на романтические отношения и говорил, что неделя встреч с девушкой для него – уже довольно большой срок. В этот раз спортсмен высказался на более глобальную тему – пандемии коронавируса, которую он считает ничем иным как мировым заговором. Об этом Сафин рассказал в прямом эфире Instagram портала Sports.ru:

Я думаю, людей готовят к чипизации. Билл Гейтс еще в 2015 году рассказал, что у нас будет пандемия, следующий враг – вирус, а не ядерная война. Они провели симуляцию на Давосском форуме, как все будет. Я не думаю, что Билл Гейтс такой предсказатель – он просто все знал.

Думаю, с вирусом все не так, как рассказывается, но народ же верит во все, в страшилки по телевизору. Кто-то верит, что закончится скоро цивилизация, а я в это не верю. Просто скоро будем ходить с чипом. Весь мир же посадили домой, так что все работает. Я думаю, есть ребята покруче мировых лидеров, которые реально хозяева денег, хозяева мира, и они это могут легко провернуть. Можно называть это теневым правительством, можно как угодно. Я думаю, мы даже не догадываемся, что они существуют. Ротшильды и Рокфеллеры – это раскрученные имена, а за ними еще кто-то стоит.

Марат Сафин во время прямого эфира в Instagram

Спортсмен уверен, что такой точки зрения придерживается не он один:

Думаю, вокруг много людей, которые придерживаются такого же мнения, как и я. Я говорю это не как бывший депутат, а как Марат Сафин. И не вижу в этом ничего особенного. В интернете есть все данные, и несложно сделать такой вывод. Посмотрите Ted Talk 2015 года того же Билла Гейтса: он рассказывает, что к чему. Послушайте умных людей: Фурсова, например.

Что произойдет после того, как это случится? Да ничего нового: введут чипы, будем так жить дальше с новым мировым порядком. Можно про это Генри Кссинджера почитать, Дзержинского. Не думаю, что будет шанс избежать этого: тебя просто смогут заблокировать, запретить выезд за границу. Кэша – наличики, не будет. Будут только виртуальные деньги, появится такая база данных, чтобы легче отследить людей. В принципе уже за всеми следят через гаджеты, и мы выбираем товары и фильмы из того, что нам предлагают – а не совершаем этот выбор сами.

По словам Марата Сафина, сам он сейчас находится в Москве, в своей квартире, где живет с двумя кошками. Но на карантине не скучает:

В магазин хожу, книжки читаю, смотрю Netflix, документальное кино. Прогуляться по лесу хотелось бы, но не получится: со среды вводят пропуска, а дачи у меня в Подмосковье нет. А читаю я сейчас как раз Олдоса Хаксли “О дивный новый мир”. Можно почитать еще и Оруэлла “1984”, антиутопии в общем. Из того, что смотрю – сериал “Мир Дикого Запада” мне нравится. “Миллиарды” можно посмотреть, “Корону”. “Содержанок” я недавно посмотрел – довольно интересный сериальчик. Все так и есть, как там показывают, в принципе.