В преддверии Дня Победы доктор Мясников отметил, что коронавирус не может испугать «потомков победителей»

14.04.2020, 13:09, Разное

Специалист в области медицины Александр Мясников призывает жителей РФ не паниковать из-за пандемии коронавируса. В преддверии Дня Победы экс-главврач Кремлевской больницы напомнил соотечественникам, что они – потомки победителей, и их не в силах напугать «темнейшее величество Царь-Ковид».

Мясников уверен, и в борьбе с эпидемией россияне возьмут верх, если не будет паники. Медика расстраивает, что на телевидение незадолго до празднования Дня Победы не демонстрируют, как обычно, торжественные концерты, военную хронику о подвиге народа и героические фильмы. Эфир заполонил, как выразился Мясников, «его темнейшее величество Царь-Ковид». Однако он знает, все не так страшно, как преподносят телезрителям.

Специалист призывает отечественные каналы перестать «кошмарить» людей и сеять панику. Лучше напомнить россиянам о подвиге дедов и прадедов, разгромивших врага в период Великой Отечественной войны. «Потомков победителей», уверен врач, не в силах испугать «букашка», как выразился он о COVID-19, и обязательно в очередных испытаниях они выйдут победителями.