Мнение: Россия продолжает помогать

14.04.2020, 13:06, Разное

В эти тяжелые для всех стран дни пандемии Россия продолжает не только заботиться о своих гражданах, но и помогает другим странам.

В добавок к оказанию помощи Италии и почти бесплатной гуманитарки для США, Россия сейчас сконцентрировала своё внимание на помощи братскому Китаю.

Как? – спросите вы, да очень просто – Кремль держит Пекин в состоянии боевой готовности по борьбе с коронавирусом, что с благодарностью отмечено китайскими властями.

Как сообщает китайские СМИ в Шанхае в пятницу приземлился очередной рейс Аэрофлота из России (разрешен один в неделю) и привез среди прочего народа 60 зараженных пассажиров: “On Monday, Shanghai health authorities announced that another nine passengers from a Russian flight to Shanghai last Friday tested positive for coronavirus, bringing the total number of infections on that one flight to 60.“

Почему российские власти разрешили больным сесть в самолет? Либо не знали, либо знали, но стараются проверить бдительность китайцев.

Ещё 66 зараженных притопали из России в Китай через пропускной пункт во Внутренней Монголии: “Another 66 imported cases have also been reported among Chinese citizens returning from Russia through Manzhouli in Inner Mongolia, another major border checkpoint”. Плюс 243 случая на другом участке границы….список можно продолжать, но китайцы уже выражают благодарность Кремлю.

Они так же понимают, что Приморский край не может проверять на заражение коронавирусом из-за нехватки ресурсов: “The medical resources [in Primorsky Krai] are limited and health check and testing [for coronavirus] is not available. There will not be timely diagnosis or treatment if anything happens”, как, впрочем, и остальные регионы РФ кроме Москвы.

И здесь возникает одна небольшая проблема – заботиться о других странах вещь хорошая, но может жителям Кремля стоит начать с себя и своих граждан?

