Обмен по формуле “всех на всех” может пройти на этой неделе, освобожденные пройдут обязательную обсервацию – Денисова

14.04.2020, 13:06, Новости дня

Обмен удерживаемыми лицами с РФ и оккупированными территориями по принципу “всех на всех” состоится уже на этой неделе. Об этом в комментарии телеканалу “Украина 24” 12 апреля сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

После обмена освобожденные будут отправлены на обсервацию.

“Эти люди, которые будут освобождены и возвращены на следующей неделе, будут на обсервации согласно тому порядку, который утвержден Министерством здравоохранения и главным санитарным врачом”, – сказала Денисова.

Омбудсмен отметила, что не может разглашать информацию – когда и кто вернется на родину.

Она подчеркнула, что владеет информацией, что некоторые из содержащихся в российских тюрьмах граждан Украины, в частности в СИЗО “Лефортово” в Москве, имеют признаки COVID-19. По словам Денисовой, были направлены соответствующие обращения к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.

Она добавила, что государство и президент намерены вернуть всех граждан Украины, которые находятся на оккупированных территориях и в России.

Последний обмен удерживаемыми лицами между Украиной и боевиками “ДНР” и “ЛНР” произошел 29 декабря 2019 года, вскоре после встречи “Нормандской четверки” в Париже. По данным Службы безопасности Украины, с неподконтрольных территорий вернулось 76 украинцев. Украина передала 127 человек.

В марте президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Украина передала боевикам ОРДЛО список из 200 украинских граждан для предстоящего обмена. Группировки “ЛДНР” заявили, что готовы передать Киеву в рамках обмена 19 человек.

8 апреля глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что обмен удерживаемыми лицами должен состояться не позднее Пасхи (в Украине в этом году она отмечается 19 апреля).