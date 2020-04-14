Трамп заявил, что после сделки ОПЕК+ объем сокращения добычи нефти будет вдвое большим, чем объявили

14.04.2020, 13:06, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил 13 апреля Twitter, что члены Организации стран – экспортеров нефти и партнеры (ОПЕК+) обсуждают сокращение объема добычи нефти на 20 млн баррелей в день – вдвое больше, чем было согласовано.

“Будучи причастным к переговорам, мягко говоря, [хочу сказать, что] объем сокращения добычи, к которому стремится ОПЕК+, составляет 20 млн баррелей в день, а не 10 млн, как в основном сообщают”, – написал он.

По мнению Трампа, энергетическая отрасль сможет быстро восстановиться после пандемии коронавируса.

“Энергетическая промышленность снова будет сильной намного быстрее, чем ожидается ранее. Спасибо всем, кто работал со мной над тем, чтобы вернуть этот очень большой бизнес на правильный путь, в частности России и Саудовской Аравии”, – отметил президент США в другом сообщении.

Издание The Hill отметило, что Белый дом отказался предоставить дополнительные комментарии к твиту Трампа.

12 апреля члены ОПЕК, Россия и ряд других стран заявили, что договорились о сокращении объема добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае – июне, что составляет около 10% от всей поступающей на рынок нефти. Затем до конца года нефтедобыча будет снижена на 7,7 млн баррелей в сутки, а с января 2021 года по май 2022 года – на 5,8 млн баррелей в сутки.

Договоренность была достигнута по итогам четырех дней переговоров, США в них не принимали участие, но Трамп призывал сократить добычу, а 9 апреля провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом.

Нефтяной рынок сдержанно отреагировал на соглашение. 13 апреля, в первый после сделки день торгов, цена на нефть снижалась, а не росла.

Как отмечает Reuters, участники рынка опасаются, что снижения уровня добычи будет недостаточно, чтобы покрыть падение спроса на углеводороды из-за мирового экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. По данным агентства, спрос на нефть снизилась примерно на 30% (это около 30 млн баррелей в сутки).

Министр энергетики США Дэн Бруйетт заявил в эфире телеканала Fox Business 13 апреля, что “историческое соглашение”, предусматривающее снижение нефтедобычи “примерно на 10 млн баррелей”, – “это, на самом деле, только половина истории.

“Более 100 стран производят нефть по всему миру, и мы увидим, что в ближайшие несколько месяцев добыча будет снижаться… Итак, когда сложить [объем] сокращения производства по всему миру, мы приблизимся к 20 млн баррелей в день”, – сказал он.