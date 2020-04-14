Кличко сообщил, что в Киеве умер монах Почаевской лавры

14.04.2020, 13:06, Новости дня

Число киевлян, у которых лабораторно подтвежден диагноз COVID-19, за сутки увеличилось на 56 человек. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Среди вновь выявленных заболевших пять медиков. Заболели 26 женщин в возрасте от 26 до 74 лет и 24 мужчины в возрасте от 21 до 82 лет, а также шестеро детей в возрасте до семи лет.

За сутки в Киеве умер еще один человек.

Всего в Киеве уже 551 подтвежденный случай COVID-19.

Госпитализованы 11 пациентов.

Еще два случая зарегистрированы в Киево-Печерской лавре.

Кличко заявил, что в Киеве умер монах Почаевской лавры, которому было 42 года. Он находился в Киево-Печерской лавре, откуда и был госпитализирован.

Медицинское обследование в Киево-Печерской лавре уже прошли 230 служителей и 68 учеников Духовной семинарии.

В Свято-Успенской Почаевской лавре сегодня заявили, что информация о смерти их насельника от коронавируса в Киеве не соответствует действительности.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,92 млн, из них более 458 тыс. вылечились, а 119 730 скончались.

В Украине коронавирус подтвержден у 3372 человек, из них 119 человек уже выздоровели, а 98 скончались.