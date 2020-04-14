Госдума приняла закон о праве дочерних компаний “НОВАТЭКа” экспортировать СПГ

14.04.2020, 13:05, Новости дня

Госдума приняла закон, который предоставляет дочерним компаниям "НОВАТЭКа" право экспорта сжиженного природного газа (СПГ).

Сейчас право на экспорт СПГ имеет "Газпром", компании ряда проектов на шельфе, а также пользователи участков недр федерального значения, лицензия которых на 1 января 2013 г. предусматривала строительство СПГ-завода или направление газа на СПГ-завод. Под эту статью подпадает дочерняя компания "НОВАТЭКа" — компания "Ямал СПГ".

Новый закон дает право экспортировать СПГ компаниям, получившим лицензии после 1 января 2013 г., отмечает "Интерфакс". Такие лицензии в РФ получал до этого только "НОВАТЭК". Теперь право на экспорт СПГ предоставлено также и "дочкам", в которых "НОВАТЭК" имеет более 50% акций.

Замминистра энергетики Павел Сорокин сообщил ранее, что мощности по производству СПГ в РФ составляют 30 млн тонн в год с возможностью увеличения до 140 млн тонн к 2035 г. Новый закон позволит вовлечь в производство СПГ четыре месторождения с совокупными ресурсами более 1,5 трлн кубометров газа и позволит загрузить Северный морской путь (СМП).

В свою очередь "Роснефть" обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой сделать подход к выдаче лицензий на экспорт СПГ более универсальным, чем в новом законе. Путин поручил правительству рассмотреть этот вопрос. Минэнерго поручено представить предложения по доработке законопроекта.