“Больно не будет!” Поклонница вызвала Александра Емельяненко на бой

14.04.2020, 13:05, Новости дня

Неизвестная молодая спортсменка, которая является подписчицей известного бойца ММА Александра Емельяненко, выложила в его Instagram видео, на котором она вызывает атлета на поединок. "Приезжайте, больно не будет!" – ерничает девушка, которая снялась в боксерских перчатках.

"Почему меня все хотят побить?" – философским вопросом ответил Емельяненко на этот видеоролик. Стоит отметить, что юная спортсменка даже спародировала бойца, использовав при обращении к нему его же излюбленное выражение "здрасьте-здрасьте": "Здрасьте-здрасьте, Александр Владимирович. Принимаю участие в челлендже и вызываю вас на бой. Приезжайте, больно не будет", — со смехом говорит поклонница таланта Емельяненко-младшего.