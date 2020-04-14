 

Путин: борьба с коронавирусом не должна приводить к разрыву связей между странами

14.04.2020, 13:05, Новости дня

Борьба с распространением коронавируса COVID-19 не должна приводить к разрыву кооперационных связей между странами, к остановке международной торговли и взаимных инвестиций. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на рабочей встрече членов ЕАЭС, которая прошла в режиме видеосвязи. Трансляцию выступления вел телеканал "Россия 24".

"Не могу не согласиться и с тем, что методы борьбы с пандемией должны быть разумными и пропорциональными", — указал глава государства.

Владимир Путин напомнил, что общий объем средств, выделяемых правительством на минимизацию негативных последствий эпидемии, достигает 1,2% ВВП страны.

"Одновременно, для недопущения оттока капитала увеличена до 15% налоговая ставка на доход, выведенный на зарубежные счета", — указал президент.

По данным оперативного штаба, на 14 апреля в РФ зафиксировано 21 102 случая заболевания коронавирусом нового типа. 1 694 человека выздоровело, 170 скончались.



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