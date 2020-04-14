 

Мнение: Плотности заражения

14.04.2020, 12:55, Разное

Плотность числа зараженных по отношению к общей численности населения по регионам (взято из ТГ-канала Плющева):

Плотность заражения коронавирусом (отношение официально зарегистрированных больных к официальной численности населения):

Москва – 0.0011
Коми – 0.00037
Московская обл – 0.00030
Мурманская обл – 0.00017
Санкт-Петербург – 0.00015
Рязанская обл – 0.00010
Нижегородская обл – 0.00006
Краснодарский край – 0.00004
Башкортостан – 0.00003
Татарстан – 0.00003

Как видно, даже в самых тяжелых регионах плотность измеряется даже не в процентах, а в дробных значениях промилле.
Строго говоря, это не эпидемия. Эпидемический порог – статистическая вычисляемая функция, но даже навскидку предполагается, что эпидемия – это когда болезнь затрагивает не менее 1 процента населения территории.

Другой вопрос, что статистика, скорее всего, недостоверна. И “скорее всего” – это просто фигура речи. В реальности число заболевших и переболевших может быть на порядок (порядки) выше. Все упирается в два фактора – тестирование и руководящее решение о публикации данных.

Тестирование мало того, что не слишком достоверное (по разным оценкам, его точность где-то под 60% – а это уже очень близко к простому подбрасыванию монетки фифти-фифти), так еще и весьма выборочное из-за дикого дефицита. Самое лучшее в мире здравоохранение, как нас недавно пыталась уверить одна из надзирателей за этим полутрупом, не готово ни к чему.
Поэтому возникает некоторый парадокс. По цифрам эпидемии не только нет, ее и вблизи нет. А потому убийство экономики ради борьбы с тем, чего нет, выглядит всё более странно.

С другой стороны, достоверность данных о происходящем близка к нулю. А потому оценить обстановку можно только органолептически – наощупь.

И в том, и другом случаях власть очевидно недееспособна. Просто вообще.

Источник: Эль Мюрид



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