Генпрокуратура поручила установить, как букмекеры стали «системообразующими»

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14.04.2020, 12:53, Новости дня

Генпрокуратура поручила установить, как букмекерские компании попали в список системообразующих предприятий.

«Организован мониторинг состояния законности в жизненно значимых сферах экономики, в том числе при оказании государственной поддержки бизнесу в условиях распространения коронавируса. Получена информация о включении ряда организаций, в том числе осуществляющих букмекерскую деятельность, в перечень системообразующих предприятий на основании ранее утвержденных критериев», – сообщили в надзорном ведомстве, передает РИА «Новости».

Отмечается, что внесение организаций в список может стать основанием для приоритетной финансовой поддержки, что актуально в условиях распространения коронавируса.

«В этой связи Минэкономразвития, являющемуся ответственным за формирование списка организаций, подлежащих включению в перечень, поручено дать правовую оценку обоснованности отнесения ряда предприятий к числу системообразующих хозяйствующих субъектов с учетом имеющихся критериев, а также необходимости разработки новых критериев», – заключили в Генпрокуратуре.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что букмекерская компания «Фонбет» попала в список системообразующих предприятий по числу работников, по объему выплаченных налогов, но в новом списке таких компаний уже нет.

Ранее президент Владимир Путин определил российские компании, которым власти в связи с кризисом из-за коронавируса должны помогать в первую очередь. Также глава государства заявил, что нельзя останавливать экономику и работу системообразующих предприятий страны.



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