Huawei Nova 7 получит огромную основную камеру

14.04.2020, 12:53, Разное

На просторах китайской соцсети Weibo опубликован постер смартфона Huawei Nova 7, на котором новинка показана с обеих сторон. Во-первых, эксперты отмечают очень большой блок основной камеры, площадь которого сравнима со многими современными флагманами – лишь у Huawei P40 Pro и Samsung Galaxy S20 Ultra система немного больше.

В связи с низким разрешением число модулей в основной камере рассмотреть сложно: предполагается, что основные датчики располагаются вертикально в ряд, а рядом с ними есть вспомогательные сенсоры. Кроме того, девайс оснащен дисплеем с очень узкими рамками, слева вверху расположена сдвоенная фронтальная камера.

Смартфон получит поддержку сетей 5G и ЖК-экран с боковым дактилоскопическим датчиком, более топовая версия Nova 7 Pro обзаведется изогнутым дисплеем OLED. Официальный показ новых устройств состоится уже в апреле.