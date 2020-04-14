 

Уснувшую на улице пьяную россиянку оштрафовали за нарушение самоизоляции

14.04.2020, 12:53, Новости дня

В Нижегородской области местную жительницу привлекли к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

По материалам дела, 50-летняя жительница рабочего поселка Сокольское купила в магазине спиртное, распила его на улице и уснула, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу.

Ее нашли полицейские, женщину оштрафовали на 1 тыс. рублей по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

За прошедшие выходные в Москве полицейские выписали около 5 тыс. протоколов о нарушении режима самоизоляции.



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