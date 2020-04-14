Мнение: Можно ли во время разгула коронавируса болеть гриппом или ангиной?

14.04.2020, 12:50, Разное

В Москве скончались еще 13 человек, у которых был подтвержден диагноз «коронавирусная инфекция». Но не только. Кроме коронавируса умершие страдали такими заболеваниями, как хронический бронхит, гипертония, кардиосклероз, сахарный диабет….

Всего же с того времени, как в столицу проник коронавирус, от этой заразы в Москве скончались 95 человек. На сегодня в Москве 11,5 тысяч заразившихся, а всего же в России – 18 тысяч. Но должен признаться, что среди этих 18 тыс человек нет ни одного, с кем я был бы лично знаком. Вообще ни одного!

Мне вот интересно, сейчас наступило такое время, что строгий учет ведется только заразившихся коронавирусом? А статистический учет таких заболеваний, как грипп, ангина, ОРЗ кто-нибудь вообще ведет? Или эти болезни исчезли и ими сейчас вообще никто не болеет?

Если человек раскашлялся и у него поднялась температура – это скорей всего коронавирус?

У меня вот хроническая ангина. И для меня давно норма, что два-три раза в год температура взлетает до 38-39, начинает болеть горло, ломит все тело, ну и начинаются приступы кашля. И продолжается такое жуткое состояние два-три дня, не больше… В этом году ( тьфу-тьфу-тьфу) ангины еще не было. А если вдруг нагрянет, звонить в скорую и просить прислать коронавирусную бригаду? Или можно лечиться так, как раньше лечился? Сутки отлежаться, много пить чая, полоскать горло травами?

Фотография отсюда