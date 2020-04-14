Путин: Пик заболеваемости коронавирусом в РФ еще не пройден

14.04.2020, 12:48, Новости дня

Пик заболеваемости коронавируса в РФ еще не пройден, сообщил российский лидер Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета, проводимом в режиме видеоконференции.

«По оценкам экспертов, пик заболеваемости в РФ еще не пройден», – цитирует ТАСС главу государства.

По его словам, власти страны внимательно следят за санитарно-эпидемиологической обстановкой, проводят необходимые профилактические мероприятия, чтобы сдержать распространение инфекции.

Президент напомнил, что в большинстве российских регионов введен режим самоизоляции или карантина для снижения темпов эпидемии, а по всей стране до 30 апреля установлены нерабочие дни с сохранением заработной платы.

Также Путин заявил, что строящиеся для вирус-положительных пациентов 16 госпиталей Минобороны при необходимости будут доступны и для гражданских лиц.

По словам главы государства, РФ направила значительные средства на закупку медоборудования для борьбы с коронавирусом, передает РИА «Новости».

«Увеличиваются объемы диагностики и тестирования для выявления заболевших и носителей вируса. Значительные финансовые ресурсы направлены на развертывание оснащенных специальным оборудованием инфекционных блоков в больницах, на закупку медицинского оборудования и техники», – сказал он.

Путин напомнил, что правительство приняло меры по поддержке экономики объемом средств, достигающих 1,2% ВВП. Также он уточнил, что аналогичный объем содействия экономике предусмотрен и Центробанком.

«И это не все, мы, разумеется, думаем над следующими шагами поддержки экономики», – сказал Путин.

Ранее президент заявил о необходимости экстраординарных мер для остановки распространения коронавируса.