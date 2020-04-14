Москвичам запретили покидать квартиры

14.04.2020, 12:35, Разное

Новый указ опубликован на сайте мэра столицы Сергея Собянина. Исключение составляют ситуации, когда требуется экстренная медицинская помощь, обязательная поездка на работу, выгул животных, поход в магазин или аптеку рядом с домом.

Гражданам предписано соблюдать на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах дистанцию не менее 1,5 метров друг от друга. Исключение – поездки на такси.

“В ближайшие дни – после проведения технических и организационных мероприятий – выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы”, – сообщается на сайте Собянина.

Мэр Москвы заявил, что в течение недели в столице заработает “умная” система контроля за соблюдением самоизоляции и установленных правил перемещения граждан.

“Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль”, – пообещал мэр.

Число заболевших коронавирусом в Москве достигло 1014.