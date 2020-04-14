 

Число заразившихся коронавирусом в Узбекистане превысило 1000

14.04.2020, 12:30, Новости дня

По состоянию на утро вторника в Узбекистане зафиксировали еще 56 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, таким образом за все время распространения COVID-19 в стране число заболевших составило 1054, сообщает узбекская служба Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

По данным главного государственного санитарного инспектора Узбекистана Нурмата Отабекова, в клинике НИИ вирусологии лечится 101 пациент, у 27 наблюдается пневмония, состояние четверых – тяжелое, двоих – относительно тяжелое. В клинике НИИ эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний также находится 101 пациент, состояние четверых – тяжелое.

За время распространения инфекции в Узбекистане выздоровели 85 человек, четыре человека скончались.

Как заявил глава Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия при Минздраве Бахром Алматов, вирусологические лаборатории в Узбекистане проводят в день более 8 тысяч тестов на коронавирус, всего сделано около 102 тысяч таких тестов.

“Эпидемиологические исследования проводятся в отношении граждан, которые контактируют с больными пациентами. Около 20 тысяч сотрудников санитарно-эпидемиологической службы участвуют в этих мероприятиях”, – отметил чиновник.

В настоящее время ведется медицинское наблюдение за состоянием здоровья 80 324 граждан, которые прибыли из районов с неблагоприятной эпидемической ситуацией или находились в контакте с больными. Из них 57 621 человек помещен в домашний карантин, а 22 703 находятся на карантине в стационарном режиме.

 



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