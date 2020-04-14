 

Путин на заседании ЕАЭС призвал к экстраординарным мерам против коронавируса

14.04.2020, 12:30, Новости дня

Необходимы экстраординарные меры для остановки распространения коронавируса, сообщил российский лидер Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции.

«Требуются действительно экстраординарные меры, чтобы остановить распространение инфекции», – цитирует РИА «Новости» президента.

Глава государства подчеркнул, что коронавирус негативно влияет на все сферы жизни во всем мире.

«Снизилась мобильность населения, затруднена торговля товарами и услугами, подвержены волатильности глобальные финансовые… и сырьевые рынки, для нас это очень важно», – отметил Путин.

Также президент отметил существенный рост нагрузки на систему здравоохранения.

При этом Путин отметил, что только общими усилиями международного сообщества можно противостоять пандемии коронавируса. 

«Понятно, что эффективно противостоять пандемии можно только путем объединения усилий международного сообщества. Именно такие – коллективные подходы РФ продвигает на всех многосторонних площадках: и в ООН, и в «Группе двадцати», и в СНГ», – сказал Путин.

Вместе с тем глава государства добавил, что РФ поддерживает совместный документ по борьбе с коронавирусом, который подготовили члены ЕАЭС. 

«Считаем крайне востребованным тесное сотрудничество между государствами ЕврАзЭС. Поддерживаем подготовленный для нашего утверждения проект совместного заявления лидеров «пятерки», – сказал Путин.

Ранее сообщалось, что президент участвует в начавшейся встрече глав ЕАЭС в формате видеоконференции, по итогам которой планируется принятие совместного документа. 



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