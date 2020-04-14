 

МИД опроверг введение выездных виз для россиян

14.04.2020, 12:30, Новости дня

Выездных виз для россиян никто вводить не планирует, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

«Выездных виз точно никто не планирует вводить, и я не могу себе представить ситуацию, когда такая идея будет в фактическом плане обсуждаться», – передает РИА «Новости» слова Лаврова.

«Так что я бы не опасался в отношении тех, кто захочет воспользоваться своим конституционным правом, когда такие физические возможности, включая авиационное сообщение, другие методы передвижения будут восстановлены», – добавил министр.

По словам Лаврова, вопрос об изменении порядка выезда россиян за рубеж после открытия границ пока не обсуждается.

«Пока этот вопрос вообще никем не обсуждается. Я не думаю, что сейчас есть желающие в стране выехать за границу», – сообщил он на вопрос о том, рассматривается ли изменение порядка выезда россиян за рубеж в связи с пандемией и после того, как границы откроются.

По словам министра, в принципе никаких запретов на выезд за рубеж быть не может, поскольку право на свободу передвижения закреплено в Конституции России.



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