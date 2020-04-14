Новая система противодействия перегрузке лётчиков увеличит их “долголетие”

14.04.2020, 12:30, Разное

Недавно в РФ было создано новое защитное снаряжение летчиков, которое позволяет обеспечить снижение воздействия на них разнонаправленных динамических перегрузок, существенно увеличив их ресурс пилотирования. Особенности новинки прокомментировал генерал-майор Михаил Макарчук, представляющий Президиум ОО “Офицеры России”.

По словам эксперта, уровень технических характеристик современных самолетов неуклонно растет, в то же время возможности человеческого организма являются понятием неизменяемым. Такой фактор давно создал предпосылки для того, чтобы осуществлять мероприятия по разработке нового, более адаптированного снаряжения для пилотов. Специалист отметил, что исследования в этой отрасли шли уже не первый год, и сейчас дали определенный успешный результат.

Макарчук подчеркнул, представленная разработка является снаряжением более комфортабельным, удобным и легким. Однако, для того, чтобы реализовать проект по обеспечению им всех пилотов, потребуются соответственно немалые финансовые инвестиции. Впрочем, по мнению эксперта, они себя окупят, ведь применение снаряжения сможет основательно продлить продолжительность “летного долголетия” пилотов, учитывая наличие высоких нагрузок в данное время. Об этом пишет издание “Политэксперт”.