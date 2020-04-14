Подозреваемый в похищении студента задержан в Москве

14.04.2020, 12:30, Новости дня

В Москве задержан подозреваемый в похищении 18-летнего студента, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Пострадавший 18-летний молодой человек сообщил в полицию, что в районе Китай-города двое неизвестных, угрожая ему ножами, отобрали у него мобильный телефон и деньги, передает РИА «Новости».

«Затем нападавшие насильно посадили его в такси и повезли в неизвестном направлении. Во время движения автомобиля мужчины продолжали угрожать и запугивать студента. Они забрали у потерпевшего банковскую карту и в одном из терминалов перевели его сбережения на свой счет, а затем скрылись», – уточнила представитель МВД.

Сотрудники уголовного розыска нашли одного из подозреваемых в арендованной квартире на улице Павла Корчагина, поиск второго подозреваемого продолжается.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Разбой» и «Похищение человека».

Старший помощник главы московского ГСУ СК Юлия Иванова отметила, что у студента отняли 3 тыс. рублей, после чего заставили снять с карты еще 26 тыс. рублей. Подозреваемый арестован.

В феврале в Волгограде 20-летнего студента заподозрили в нападении на студентов одного из вузов, подозреваемый, угрожая ножом, пытался отнять у своей жертвы кошелек с деньгами.