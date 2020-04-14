 

«За 14 дней я потерял половину семьи»: Жизнь родителей и сестры жителя Великобритании забрал коронавирус

14.04.2020, 12:30, Разное

Житель английского города в графстве Стаффордшир потерял своих близких родственников в течение двух недель. Его родители и сестра умерли от пневмонии, вызванной ‎SARS-CoV-2.
60-летний житель чувствует себя так, как будто его лишили сердца. Все участники трагедии находились в возрастной группе риска и не смогли победить инфекцию. Рассказ о том, как уходила из жизни его 62-летняя сестра Джейн, был размещен в социальной сети. На своей странице она убеждала людей соблюдать меры предосторожности и социальную дистанцию. В её профиле на главном фото была сделана надпись-призыв «Спасайте жизни, оставаясь дома».

К сожалению, подобные истории нельзя отнести к редким. Особенно многочисленные случаи инфицирования наблюдаются в тех ситуациях, когда большое количество людей собирается вместе, несмотря на предупреждения.

В минувшие выходные число умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 в Великобритании превысило отметку в 10 тысяч человек. Вместе с Италией, США и Испанией страна считается на сегодняшний момент одной из наиболее пострадавших в условиях пандемии.



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