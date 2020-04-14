Губернатор Нью-Йорка: «худшее уже позади»

14.04.2020, 12:25, Новости дня

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил, что худшее в пандемии коронавируса «уже позади». Он и губернаторы Нью-Джерси, Коннектикута, Пенсильвании, Род-Айленда и Делавэра разрабатывают план возобновления экономической деятельности в регионе, открытия школ и других важных элементов жизнедеятельности.

Куомо заявил в понедельник, что он считает, что самая ужасная фаза коронавирусной эпидемии, возможно, прошла.

«Я думаю, что худшее уже позади, если мы и дальше будем поступать умно, – сказал Куомо на ежедневном брифинге. – Думаю, мы можем вступать на путь к нормальной жизни».

В то же время губернатор предупредил, что если люди не будут и дальше следовать установленным ограничениям, ситуация ухудшится.

«Худшее может быть позади, и оно позади, если мы не будем делать ничего безрассудного, – сказал он. – И вы можете перевернуть эти цифры за два-три дня безрассудного поведения».

При этом губернатор отметил, что, хотя эпидемия достигла своего пика, впереди будет несколько тяжелых недель. Он напомнил, сколько людей умирает от вируса.

Несмотря на то, что в связи с вирусом умерло более 5 тысяч человек, а почти 19 тысяч остаются в больницах, Куомо отметил, что большинство основных показателей тяжести эпидемии выравниваются или снижаются.

Куомо сказал, что представители органов здравоохранения и экономики из шести штатов немедленно начнут разрабатывать стратегии ослабления ограничений, которые практически остановили значительную часть повседневной жизни.

Позднее в офисе Куомо сообщили, что в эту коалицию войдет Массачусетс. Из семи губернаторов штатов только один является республиканцем.

Куомо сообщил, что чиновники, участвующие в этой работе, будут «изучать данные, результаты исследований, опыт других стран и выдадут рекомендации и параметры для дальнейших действий».

«Давайте будем умными, будем сотрудничать и учиться друг у друга», – сказал губернатор Нью-Йорка.

На семь штатов приходится более 325 тысяч подтвержденных случаев заболевания, более половины от общего числа зараженных в США, и почти 14400 смертей, около 63 процентов от общего количества в стране.

В ходе телеконференции губернаторы подчеркнули важность согласованности, чтобы действия одного штата не нанесли случайный ущерб другому и не привели к новой вспышке эпидемии.

«Мы можем создать систему, которая позволит нашим жителям вернуться к работе», – заявил губернатор Коннектикута Нед Ламонт.