Киево-Печерскую лавру закрыли на карантин

14.04.2020, 12:25, Новости дня

Киевские власти закрыли на карантин православный монастырь с тысячелетней историей, Киево-Печерскую лавру, после того как два монаха скончались, а у более 90 выявлен коронавирус.

Последняя цифра составляет пятую часть от всех заболевших в украинской столице.

Администрация города направила врачей и передвижные рентгеновские установки в обширный комплекс лавры, где находится резиденция главы Украинской православной церкви Московского патриархата.

«Мы должны получить реальную картину очага заболевания», – заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Московский патриархат изначально предлагал верующим игнорировать введенные правительством ограничения, включая запрет на собрания в церквях, и призывал людей приходить в храмы и обнимать друг друга.

Но позднее в церкви начали соблюдать правила карантина, закрыв двери храмов для публики и дезинфицируя здания. Настоятель монастыря митрополит Павел заявил Reuters, что он недооценивал проблему.