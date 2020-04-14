В Москве двое мужчин похитили студента

14.04.2020, 12:21, Разное

В столице двое мужчин совершили разбойное нападение и похитили студента. Одного из злоумышленников уже задержали, сообщает агентство “Москва”.

По предварительной версии, в Таганском районе города двое неизвестных с ножами забрали у студента мобильный телефон и три тысячи рублей. После этого они посадили молодого человека в машину и отвезли к банкомату, чтобы он снял еще 26 тысяч рублей.

Ведется расследование уголовного дела. Правоохранители разыскивают сообщника задержанного, передает НСН.