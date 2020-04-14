Прибывающих в Татарстан из Москвы и Петербурга обязали отправиться на самоизоляцию

14.04.2020, 12:18, Разное

Глава правительства Татарстана Алексей Песошин ввел обязательную 14-дневную самоизоляцию для всех прибывающих в республику из Москвы и Петербурга. Постановление опубликовано на сайте регионального кабмина.

С 14 апреля на самоизоляцию должны будут отправляться и те, кто живет вместе с приезжими из столицы и Петербурга. Всех прибывших в республику из-за рубежа напраят на двухнедельное наблюдение в обсерваторы.

Кроме того, документ вводит запрет на посещение храмов и мечетей и на участие в религиозных обрядах и церемониях на их территориях. Ограничения не касаются священнослужителей и работников, которые обеспечивают проведение богослужений и функционирование объектов.

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По последним данным, в Татарстане подтверждено 107 случаев заражения коронавирусом, 14 человек уже выздоровели. В республике действует режим электронных пропусков для выхода из дома.

Ограничения для прибывающих из Москвы и Петербурга ранее уже ввели в некоторых регионах. Среди них Красноярский край, Воронежская, Томская, Новосибирская, Нижегородская, Кемеровская и Иркутская области.