 

На въездах в Москву ГИБДД начнёт проверять наличие спецпропусков у водителей

14.04.2020, 12:17, Разное

Начиная с 15 апреля текущего года сотрудники ГИБДД на всех без исключения въездах в Москву начнут проверять спецпропуска у автомобилистов. Информацию о данном нововведении озвучили в ГУ МВД столицы.
По имеющимся данным, в ходе проверки сотрудники ГИБДД обязаны проверять наличие спецпропусков у водителей и пассажиров всех транспортных средств, въезжающих на территорию Москвы. Данное правило вступает в действие со среды, 15 апреля. Сообщается, что в связи с проведением проверки могут возникать некоторые трудности на въездах в столицу.

Профильное ведомство рекомендует гражданам заведомо планировать поездки и при необходимости получить спецпропуск в цифровом формате. В целом жителям Москвы следует соблюдать рекомендованный режим самоизоляции, выезжая из дома лишь в случае крайней нужды.



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