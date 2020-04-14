ОП запустила проект по противодействию коронавирусу

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14.04.2020, 12:16, Новости дня

Общественная палата запустила проект по противодействию новой коронавирусной инфекции в ответ на запрос общества по разъяснению мер, принимаемых властями.

Общественная палата запустила специальный проект #НаКонтроле2020 (наконтроле2020.рф) в ответ на растущий запрос общества на разъяснение тех мер, которые принимаются властями, в том числе и региональными, для противостояния распространению коронавирусной инфекции и сопутствующему ей ухудшению социально-экономической обстановки.

На сайте пользователи могут задать вопрос авторам проекта по поводу принимаемых мер, заполнив соответствующую форму. Ответы на наиболее распространенные темы уже есть на портале.

Посетители могут узнать, какие меры принимают власти регионов, узнать общие правила и рекомендации по поводу того, как уберечься от коронавируса, узнать о работе НКО.

Также пользователи могут получить ответ на вопрос о том, как отличить фейковые сообщения о коронавирусе от правдивых, посмотреть мнение экспертов и т.д.



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