 

Лукашенко призвал изменить стоимость природного газа во время пандемии

14.04.2020, 12:16, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции заявил, что пока страны ЕАЭС не вышли на общие энергетические рынки, и в складывающейся кризисной ситуации, в том числе с пандемией, цена на природный газ должна быть более гибкой.

«В первую очередь это касается цен и расчетов за газ. Очевидно, что при таком резком изменении экономической конъюнктуры цена должна быть более адаптивной, а механизм расчетов – подъемным для потребителей», – передает ТАСС слова Лукашенко.

Он отметил, что страны вошли в кризис с нерешенным базовым для устойчивой работы экономики вопросом.

«Это энергетика, цены на ресурсы и расчеты за них. Такая негибкость негативно влияет на всю цепочку формирования добавленной стоимости. А значит, подрывает устойчивость функционирования союза», – сообщил глава Белоруссии.

Лукашенко также считает необходимым сохранить транспортный транзитный коридор через Россию в страны ЕАЭС на период пандемии.

«На границе с Евросоюзом мы проверяем всех въезжающих и транзитом через Беларусь, и в Беларусь. Это в основном грузовики, фуры. Мы проверяем водителей, и притом очень жестко. Мы определили три коридора, по которым передвигаются эти большегрузы, которые транспортируют товары через Беларусь прежде всего в ваши государства», – сказал Лукашенко.

Он считает, что «в данной ситуации нужно действовать в границах разумной достаточности».

«Мне кажется, что какой- то транспортный коридор между странами должен сохраняться не только в Беларуси. А неплохо было бы определить этот коридор через Россию в Казахстан, Армению, Кыргызстан и так далее», – сообщил Лукашенко.



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