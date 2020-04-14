Медики советуют аллергикам защищать свои легкие во время карантина

14.04.2020, 12:09, Разное

Наиболее уязвимым органом во время пандемии COVID-19 считаются легкие человека. Необходимость их защиты значительно возрастает для тех, кто подвержен сезонным аллергиям и находится в группе риска.

Среди лиц, инфицирование которых протекает тяжело и имеет неблагоприятный исход, одной из групп являются люди с ослабленным иммунитетом и аллергики. В период весеннего цветения растений вероятность слезотечения, насморка и чихания у них значительно возрастает. В это время аллергологи рекомендуют пациентам минимизировать пребывание в парковых зонах, на дачных участках и просто на улице. Поэтому режим социального дистанцирования для этой категории больных пойдет только на пользу.

Особое внимание следует обратить на чистоту рук, так как повышается необходимость их прикосновения к лицу. С появлением первых признаков действия аллергенов необходимо начать прием антигистаминных препаратов, максимальный эффект от них создается по мере накопления в организме в течение недели. Крайне важным в это время является соблюдение мер профилактики и гигиены. Чтобы обезопасить себя во время проветривания квартиры от возможного проникновения пыли и раздражителей, доктора рекомендуют использовать атмосферные очистители. Регулярно промывая носовые пазухи морской водой, можно значительно облегчить симптоматику.

Во время пандемии коронавируса аллергикам важно следить за состоянием своего здоровья, и в первую очередь – легких. При появлении малейших признаков одышки, затрудненного дыхания, чувства стеснения в груди, следует обратиться к врачу.