Стартовал третий этап тестирования школьников «Большая перемена»

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14.04.2020, 12:08, Новости дня

Участники всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» получили доступ к третьему (заключительному) тесту проекта, сообщила пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия – страна возможностей».

«В третьем тесте ребятам предстоит выбрать любимые школьные предметы, перечислить личные качества и предпочтительные условия будущей работы, а также цели и ценности, которые для них важны», – передает ТАСС слова генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексея Комиссарова.

Он уточнил, что для участия в конкурсе зарегистрировались более 60 тыс. учеников из всех регионов России. В пресс-службе напомнили, что заочный этап конкурса начался 31 марта.

Конкурс «Большая перемена» запустил 28 марта первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. Отбор включается в себя дистанционный этап, а также очные полуфиналы и финал. 300 победителей в номинации для десятиклассников получат призовой 1 млн рублей, который можно будет использовать для оплаты обучения в ведущих вузах страны, а также дополнительно пять баллов к портфолио достижений для поступления в вуз. 300 лучших учеников 8-9 классов смогут рассчитывать на призовые 200 тыс. рублей для оплаты обучения в средних специальных учебных заведениях.

Конкурс «Большая перемена» входит в платформу «Россия – страна возможностей», которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента Владимира Путина.



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