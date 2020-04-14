Стало известно первое слово Бабкиной после выхода из комы

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14.04.2020, 12:08, Новости дня

Народная артистка РФ Надежда Бабкина, госпитализированная с пневмонией, после выхода из комы спросила, где находится, после чего произнесла «охренеть».

Как сообщили источники газеты «Московский комсомолец», как только Бабкина пришла в себя, она произнесла: «Где я была?». Медики объяснили, что она неделю провела в искусственной коме. После этого певица сказала: «Охренеть! Наверное, я сильно голодна».

Певица удивилась, узнав, что «провалялась без чувств» целую неделю. Кроме того, Бабкина захотела любимой жареной картошечки и квашеной капусты. Однако тут же она вспомнила, что продолжается христианский пост, а ей следует соблюдать больничную диету.

Напомним, 12 апреля исполнительница Надежда Бабкина была госпитализирована с пневмонией. Она получает всю необходимую медицинскую помощь, ее погружали в искусственную кому для более эффективной работы аппарата искусственной вентиляции легких

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