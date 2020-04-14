Подруга принца Гарри рассказала про его новую жизнь: “Сейчас он находит свое положение немного сложным”

14.04.2020, 11:55, Разное

С британским 85-летним приматологом и антропологом Джейн Гудолл принца Гарри связывает долгая и крепкая дружба. Герцог Сассекский с детства был увлечен ее работами, а в уже более осознанном возрасте смог познакомиться с ученым лично. С тех пор они поддерживают тесную связь. Так, Гудолл стала одной из первых, кого принц Гарри и Меган пригласили в гости в свой коттедж Фрогмор после рождения сына Арчи. Кроме того, Меган Маркл включила интервью с Джейн в сентябрьский номер британского Vogue, приглашенным редактором которого стала в прошлом году.

Сейчас, когда супруги после отречения от своих королевских обязанностей переехали в США, они продолжают общаться с Джейн. На днях приматолог дала интервью Radio Times, в котором рассказала, что не так давно общалась с Гарри:

Принц Гарри и Джейн Гудолл

Не знаю, как будет развиваться его карьера, но да, я была с ним на связи, сейчас он находит свою жизнь немного сложной.

Гудолл также сообщила, что Гарри собирается отказаться от одного из своих хобби. На этот шаг он пошел ради Меган:

За исключением того, что они (с принцем Уильямом. – Прим. ред.) охотятся на животных, они много делают для сохранения природы. Но я думаю, Гарри перестанет это делать, потому что Меган не одобряет охоту, так что подозреваю, что для него все кончено.

Джейн Гудолл

По словам Гарри, Гудолл была той, кто заставил его посмотреть на отцовство по-новому. Джейн как-то сказала, что детей не должно быть слишком много, поскольку ресурсы планеты истощаются, а сама она слишком перенаселена.

Максимум двое! Люди считают, что весь мир принадлежит только им. Однако я всегда думал о том, что мы здесь всего лишь гости. И, конечно же, мы должны позаботиться о том, чтобы оставить что-то хорошее на этой планете для следующего поколения. Каждому из нас важно это помнить,

– заявил Гарри в прошлом сентябре.

Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи

Если герцог и герцогиня Сассекские надеялись, что после сложения королевских полномочий смогут зажить нормальной жизнью, они сильно ошибались. Интерес к паре, если не стал сильнее, то уж точно не ослаб. Где они теперь живут? Где будут работать? Как поживает Арчи? Эти и другие вопросы не дают покоя поклонникам Гарри и Меган.

По последним данным, супруги уже некоторое время находятся в Калифорнии, США. Они переехали туда из Ванкувера в разгар эпидемии коронавируса: когда в Канаде не было и пяти тысяч зараженных, в Америке зафиксировали почти 84 тысячи случаев заболевания. Несмотря на то что в США сейчас объявлен карантин, есть те, кто продолжает работать. И речь не о сотрудниках стратегически важных предприятий, продуктовых магазинов и аптек. А о папарацци, которые буквально открыли охоту на герцога и герцогиню.