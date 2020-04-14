Брэд Питт сделал ремонт мечты для своего визажиста

14.04.2020, 11:55, Разное

Оскароносный актер стал гостем нового шоу Celebrity IOU на телеканале HGTV, в рамках которого звездам А-листа предлагается придумать своего рода жест благодарности людям, внесшим большой вклад в их жизнь. Таким человеком для Брэда Питта оказалась его визажист Джин Блэк, с которой 56-летний актер сотрудничает уже много лет. Вместе с ведущими шоу Дрю Скоттом и его братом Джонатаном (ко всему прочему – бойфрендом Зои Дешанель) Брэд сделал ремонт гаража Джин в Санта-Монике, превратив его в шикарный домик для гостей. Поскольку сам Питт увлекается архитектурой, он помог команде шоу разработать для Блэк эксклюзивный дизайн помещения, а также лично взялся за кувалду и ликвидировал в домике одну из стен.

Когда Джин, которая отсутствовала дома три недели, вернулась и увидела результат, не могла сдержать слез:

Мне хорошо известно, что Брэд очень великодушен. Не знаю, как его отблагодарить. Я люблю тебя, Брэд!

Прослезился и сам Питт, признавшись, что Джин для него за эти годы стала членом семьи:

Она – моя семья, мы как брат с сестрой. Очень ее ценю.

С Блэк Питт сотрудничает с 1990-х годов – она занималась гримом актера в более чем 40 фильмах. На съемках Celebrity IOU Брэд признался, что ему до сих пор стыдно перед Блэк, которой пришлось наносить тональный крем на его ягодицы в фильме “Легенды осени” дабы выровнять тон кожи из-за загара.

Мы были потрясены, насколько Брэд приятный в общении человек. В финале съемок он вспомнил имена всех членов команды – ему было важно, чтобы они понимали, как он благодарен им за то, что они сделали для него и Джин. Он был настоящим джентльменом,

– признались братья Скотт.