В больнице в Коммунарке скончался от коронавируса специалист по Большому адронному коллайдеру Данила Тлисов

14.04.2020, 11:53, Разное

Утром 14 апреля не стало Данилы Тлисов, работавшего в институте ядерных исследований при РАН, а также занимавшегося Большим андронным коллайдером. Ученый боролся с коронавирусной инфекцией в стенах клиники в Коммунарке.

39-летний Тлисов не так давно ездил во Францию и 21 марта вернулся в РФ. Через несколько дней кандидат наук почувствовал общее недомогание, и 4 апреля его доставили в больницу. Тест на COVID-19 оказался положительным, а позже у пациента диагностировали воспаление легких. 14 апреля ученый скончался.

Сотрудник лаборатории, специализирующей на моделировании физических процессов, часто выезжал за рубеж для работы с Большим андронным коллайдером. В 2016-м Тлисова удостоили премии опытов CMS одном из четырех детекторов БАК, оценив его вклад в изучение стойкости к радиации электроники новой генерации. В 2019-м его премировали за ряд важных научных экспериментов.

Согласно последней информации, в Москве 14 апреля умерли 13 человек с подтвержденным коронависом. Инфекция у всех этих пациентов спровоцировала тяжелую форму пневмонии.