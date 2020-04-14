Отоларинголог Владимир Зайцев назвал места, где можно заразиться коронавирусом даже при соблюдении режима самоизоляции

14.04.2020, 11:53, Разное

Власти многих стран, в том числе и России, в период пандемии коронавируса COVID-19 рекомендуют населению соблюдать режим самоизоляции, однако даже данная мера не может обеспечить стопроцентную защиту от инфицирования. Российский отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев перечислил места, где можно заразиться коронавирусной инфекцией.

В первую очередь доктор рекомендует, соблюдая меры предосторожности, выходить на улицу, чтобы выбросить мусор. Патогены могут некоторое время оставаться на поверхностях, поэтому по возвращении обязательно нужно тщательно вымыть руки с мылом, так как, вероятнее всего, происходил контакт с теоретически опасными местами – кнопками лифта, перилами, мусорным контейнером. Также стоит соблюдать осторожность при выгуле домашних питомцев, по возможности избегая контакта с любыми поверхностями. Вернувшись домой с прогулки нужно вымыть руки, не забывая и о лапах животного, на которых может перенестись в жильё не только возбудитель коронавируса, но и другие опасные микроорганизмы.

Следующее названное отоларингологом место, где коронавирусом можно заразится, даже соблюдая режим самоизоляции, – это заправки. Перед тем, как начинать заправлять авто, Зайцев советует воспользоваться спиртовым антисептиком, тщательно обработав руки. В целом же сейчас более безопасны бесконтактные заправки, где риск заражения значительно ниже.

Кроме того, опасность грозит даже при походе в ближайшую аптеку или магазин. В этих местах может быть скопление людей, и вероятно присутствие среди них тех, у кого симптомы коронавируса ещё не проявились, но они являются носителями. Поэтому при посещении названных мест врач советует пользоваться средствами индивидуальной защиты, обрабатывать руки санитайзерами, заранее составлять список необходимых покупок, стараться не контактировать с другими людьми, не браться голыми руками за корзины и тележки, а по возвращении домой не забывать о соблюдении правил гигиены, информирует «Новый Омск».