Очереди из грузовиков образовались на границе РФ с Китаем
14.04.2020, 11:53, Новости дня
Перед российскими пунктами пропуска на границе с КНР в Приморье образовались очереди из-за ужесточения в Китае мер борьбы с коронавирусом, сообщила Уссурийская таможня.
Таможня сообщает, что 13 апреля Китай принял на въезд в пункте пропуска Хуньчунь 16 грузовиков, а в пункте пропуска Суйфэньхэ – 15, передает «Коммерсант».
«Ввиду сложившейся ситуации в Китае перед российскими пунктами пропуска образовались очереди из груженых и порожних грузовых транспортных средств, а также прицепов, оставленных водителями большегрузов (…) Изменение ритма пропускного режима со стороны Китая связано с ужесточением китайскими властями мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции», – передает сообщение таможни РИА «Новости».
Указывается, что в провинции Хэйлунцзян за последние сутки зарегистрировано 79 ввозных случаев граждан Китая с COVID-19 из России, а общее число достигло 326. Все новые вирус-положительные пациенты приехали из Москвы во Владивосток рейсами российских авиакомпаний с конца марта и до начала апреля и отправились на автомобилях в пункты пропуска.
Напомним, за сутки в РФ зарегистрировали 2774 новых случая коронавируса в 51 регионе. Всего в РФ зарегистрировано 21 102 случая коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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