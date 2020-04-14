Очереди из грузовиков образовались на границе РФ с Китаем

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14.04.2020, 11:53, Новости дня

Перед российскими пунктами пропуска на границе с КНР в Приморье образовались очереди из-за ужесточения в Китае мер борьбы с коронавирусом, сообщила Уссурийская таможня.

Таможня сообщает, что 13 апреля Китай принял на въезд в пункте пропуска Хуньчунь 16 грузовиков, а в пункте пропуска Суйфэньхэ – 15, передает «Коммерсант».

«Ввиду сложившейся ситуации в Китае перед российскими пунктами пропуска образовались очереди из груженых и порожних грузовых транспортных средств, а также прицепов, оставленных водителями большегрузов (…) Изменение ритма пропускного режима со стороны Китая связано с ужесточением китайскими властями мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции», – передает сообщение таможни РИА «Новости».

Указывается, что в провинции Хэйлунцзян за последние сутки зарегистрировано 79 ввозных случаев граждан Китая с COVID-19 из России, а общее число достигло 326. Все новые вирус-положительные пациенты приехали из Москвы во Владивосток рейсами российских авиакомпаний с конца марта и до начала апреля и отправились на автомобилях в пункты пропуска.

Напомним, за сутки в РФ зарегистрировали 2774 новых случая коронавируса в 51 регионе. Всего в РФ зарегистрировано 21 102 случая коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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