Открывшего стрельбу на рынке предпринимателя задержали в Петербурге

14.04.2020, 11:48, Новости дня

В Петербурге задержали бизнесмена, которого подозревают в стрельбе по человеку на рынке во Фрунзенском районе, сообщили в ГУ МВД по городу и области.

«Задержан бизнесмен, стрелявший в своего оппонента на продуктовой базе во Фрунзенском районе», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Отмечается, что подозреваемому 29 лет, он является уроженцем одного из закавказских государств, занимается предпринимательством.

Во вторник в отдел полиции Фрунзенского района охранник рынка сообщил, что на территории рынка по улице Салова началась массовая драка и слышны звуки выстрелов. Полицейские установили, что в конфликте пострадал мужчина, он получил удар в лицо, один из нападавших выстрелил ему в ногу. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Ранее стало известно, что неизвестный открыл стрельбу из охотничьего ружья по полицейским, приехавшим на вызов в квартиру на Воронцовских прудах.