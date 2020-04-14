Голобуцкий заявил, что Кличко обеспечил себе победу на выборах борьбой с коронавирусом

14.04.2020, 11:46, Новости дня

Киевский городской голова Виталий Кличко обеспечил себе победу на предстоящих выборах столичного мэра, правильно отработав ситуацию с коронавирусом. Об этом заявил политолог, замдиректора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook.

“Думаю, благодаря всей этой истории Кличко обеспечил себе победу на мэрских выборах Киева. А другие прокашляли свой шанс. Кличко – почти 40% в первом туре! И почти 50% во втором туре, независимо от соперника. Все остальные кандидаты сидят на карантине: ближайший отстает в четыре раза”, – отметил Голобуцкий.

По мнению эксперта, Кличко в борьбе с коронавирусом пока собрал все чемпионские пояса.

“Даже его партия “Удар” вошла в тройку лидеров по Киеву с 13,5%. Цифры социологии также показывают, что Кличко отработал так, как и должен отрабатывать мэр европейского города. Где-то даже немного опережал центральную власть в решениях: первый пошел на карантин, закрыл метро и т.д.”, – заявил он.

Больше всех, отметил эксперт, потерял владелец клиники Eurolab Андрей Пальчевский.

“Рейтинг Пальчевского, который завешал ситилайтами Киев, окончательно сдулся. Киевляне разочаровались в нем из-за обвинений его Eurolab в сокрытии результатов анализа на коронавирус одного из куршавельских вип-клиентов. Итак, минус один Пальчевский в мэрской гонке”, – резюмировал Голобуцкий.

Як Кличко відправив усіх своїх суперників на карантин та забезпечив собі перемогу на мерських виборах КиєваСвіжих… Posted by Alex Golobuckij on Esmaspäev, 13. aprill 2020

Согласно исследованию Социологической группы “Рейтинг”, мэр Киева Виталий Кличко отреагировал лучше других представителей власти на угрозу коронавируса. Так считают 59% киевлян.

Согласно этому же исследованию, за Кличко готовы проголосовать 38,7% киевлян, которые определились и готовы прийти на выборы. Ближайший преследователь, Сергей Притула (“Голос”) набирает в четыре раза меньше – 9,1%. За Александра Ткаченко (“Слуга народа”) готовы проголосовать 8,8%.

Кличко также опережает основных конкурентов во втором туре мэрских выборов: Кличко – Ткаченко – 47% – 18%, Кличко – Притула – 48% – 20%, Кличко – владелец клиники Eurolab Андрей Пальчевский – 49% – 19%.

За “Слугу народа” на выборах в Киевсовет готовы проголосовать 22,3% киевлян, определившихся с выбором и готовых проголосовать. “Европейская солидарность” может получить 18,6% голосов. УДАР мэра Киева Виталия Кличко поддерживает 13,5% жителей столицы.

Исследование “Общественно-политические настроения киевлян” проведено Социологической группой “Рейтинг” 4–7 апреля 2020 года. Аудитория: жители Киева от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Общая выборочная совокупность: 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.