Минздрав Украины запретил работу рынков во время карантина

14.04.2020, 11:46, Новости дня

С 14 апреля прекратило действовать постановление заместителя министра здравоохранения, главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко №5 от 30 марта, которое во время карантина разрешало работу рынков при соблюдении противоэпидемических норм. Об этом сказано в новом постановлении Ляшко, опубликованном на сайте Минздрава.

Главный санитарный врач отметил, что принял такое решения из-за нарушения противоэпидемических мероприятий во время торговли на рынке.

Скриншот: moz.gov.ua

В постановлении Ляшко от 30 марта говорилось, что торговля на рынках в условиях карантина разрешена при соблюдении ряда условий, среди которых – соблюдение дистанции между покупателями и продавцами, а также пребывание на рынке не больше одного посетителя на 20 м² торговой площади.

13 апреля в эфире ICTV Ляшко объяснил, что подписал постановление, “потому что это влияло на цены в супермаркетах и увеличивало доступность к более дешевым продуктам”.

Но, по его словам, в регионах начали злоупотреблять разрешением и “пооткрывали рынки в антисанитарных условиях”.

“У нас есть безумные нарушения. С завтрашнего дня мое постановление, которое разрешало… прописывало условия, как открываться рынкам, будет признано утратившим силу. Мы не будем так работать, здравого смысла в этом нет”, – подчеркнул Ляшко.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами и прекратили внутренние пассажирские перевозки. Работодателей призвали перевести сотрудников на удаленный режим работы. С 6 апреля условия карантина ужесточили: украинцам запретили гулять в парках, собираться в группы больше чем по два человека и появляться в общественных местах без маски или респиратора. Эти ограничения будут действовать как минимум до 24 апреля.

Штраф за нарушение правил карантина для граждан составляет от 17 до 34 тыс. грн.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,94 млн, из них более 458 тыс. вылечились, а 119 730 скончались.

В Украине коронавирус подтвержден у 3372 человек, из них 119 человек уже выздоровели, а 98 скончались.