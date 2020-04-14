В мире разрабатывают 70 вакцин против коронавируса, три из них уже тестируют на людях

14.04.2020, 11:45, Новости дня

В мире сейчас разрабатывается не менее 70 вакцин против коронавируса, сообщила Всемирная организация здравоохранения.

В опубликованном 11 апреля перечне компаний, которые занимаются созданием вакцины, сказано, что 67 препаратов проходят стадию доклинических исследований, три уже начали тестировать на людях.

Клинические испытания уже проводят китайская компания CanSino Biologics совместно с Пекинским институтом биотехнологий, а также американские компании Inovio Pharmaceuticals и Moderna.

Больше других в испытаниях продвинулась CanSino Biologics, которая уже находится на втором этапе клинических исследований. На прошлой неделе компания заявила о наборе 500 добровольцев для дальнейшего испытания вакцины, сообщило издание South China Morning Post.

На первом этапе вакцину ввели 108 добровольцам из Ухани, откуда началась вспышка заболевания. Они были разделены на три группы, которые получили низкую, среднюю и высокую дозу вакцины. На первом этапе, как отметили исследователи, наблюдались некоторые побочные эффекты у больных, которым ввели высокую дозу препарата: у них повышалась температура до 38,5 градусов. Лихорадка обычно проходила в течение 24 часов, но на второй стадии ученые планируют использовать низкие и средние дозы.

Клинические испытания состоят из трех этапов, на последнем в исследовании принимает участие большее количество людей, чем на первых двух.

Агентство Bloomberg отмечает, что обычно от начала разработки до появления вакцины на рынке проходит 10–15 лет, но в случае с коронавирусом фармацевтические компании стремятся сократить это время и выпустить вакцину уже к следующему году.

В разработке вакцины также принимают участие фармацевтические гиганты, такие как американская компании Pfizer и французская Sanofi, но они пока находятся на более ранних этапах испытаний.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,94 млн, из них более 458 тыс. вылечились, а 119 730 скончались.

Специальных лекарств от коронавирусной инфекции COVID-19 пока не существует, сейчас при этом заболевании проводится только симптоматическое лечение. Во Всемирной организации здравоохранения отмечали, что ряд лекарственных средств может способствовать улучшению самочувствия и облегчению симптомов COVID-19, но пока нет подтверждений, что какой-либо препарат позволяет предотвратить или лечить данное заболевание.