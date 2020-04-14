Виртуальное путешествие по Музею космонавтики Москвы организовала Яндекс.Школа

14.04.2020, 11:45, Новости дня

В рамках платформы Яндекс.Школа, позволяющей учиться через Интернет в период режима самоизоляции, появилась интерактивная подборка “Просто космос”. Она была создана совместно со специалистами Музея космонавтики Москвы и знакомит школьников с самыми интересными историями освоения космоса человеком.

“Для меня Музей космонавтики – особое место. Где ещё увидишь спускаемый аппарат “Союза” или настоящий скафандр, побывавший на орбите, – делится Елена Бунина, генеральный директор Яндекса в России. – Благодаря нашему сотрудничеству с музеем у ребят, вынужденных сидеть дома, появилась возможность учиться интереснее: послушать виртуальные экскурсии, рассмотреть экспонаты и почувствовать себя пилотом, инженером или исследователем”.

Учащиеся 1-5 классов, зарегистрировавшиеся на платформе, смогут “посетить” экскурсии, к которым добавлены кадры видеохроник прошлого, и выполнить 150 заданий по русскому языку и математике на космическую тему. Примеры заданий можно посмотреть на странице Музея.

Задания серии “Просто космос” разработаны с учетом школьной программы. У каждого класса своя тематика: от рассказов про планетоходы и Луну до темы космического мусора. Также задания постепенно усложняются: если для детей 7-9 лет они довольно простые, то для учеников более старших классов задачи требуют, например, абстрактного мышления.

Дополнительно для каждого класса подготовлены видеоэкскурсии по Музею космонавтики. На них дети смогут увидеть объекты, фигурирующие в заданиях. Экскурсоводы объяснят правильные ответы, приведя в пример реальные экспонаты музея. Слушатели узнают о Белке и Стрелке, строительстве МКС, о языке, на котором говорят в космосе, и о жизни на орбите, поздравлении с 8 марта с поверхности Луны или о том, как космические полеты могут задать моду на прически.

“Нам хочется, чтобы на уроках в музее побывали школьники со всей России. Благодаря совместному проекту с командой Яндекса у большого числа ребят появилась возможность побывать в нашем музее и услышать истории о первых покорителях космоса, не выходя из дома”, – отметил Вячеслав Климентов, заместитель директора московского Музея космонавтики по научной работе.

Текст:

Вести.Наука