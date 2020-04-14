 

Звездные забавы на карантине: Плющенко и Рудковская поменялись ногами

14.04.2020, 11:45, Новости дня

Находясь на карантине, и простые люди, и звезды пытаются разнообразить досуг, внося позитивные нотки не только в свою жизнь, но и в жизнь своих подписчиков. Одни радуют виртуальных и реальных друзей, с которыми пока лично не могут встречаться, читая книги, танцуя и копируя картины известных художников.

Еще одна тенденция, которая пришлась по душе интернет-пользователям – это переодевание в одежду друг друга мужей и жен, которые вместе находятся дома на самоизоляции.

Ранее такой флешмоб запустили Дженнифер Лопес и ее возлюбленный — бейсболист Алекс Родригес, в РФ ее Евгений Плющенко и его супруга Яна Рудковская. Однако обмена одеждой им, видимо, показалось мало, и пара решила… "поменяться ногами".

Забавные кадры Плющенко с ногами Рудковской, и, наоборот, — Рудковской с ногами Плющенко они опубликовали в "Инстаграме", чем весьма позабавили подписчиков.

В общей сложности оба видео менее чем за сутки набрали больше 1 миллиона 200 тысяч просмотров и множество комментариев, в которых пользователи благодарят Яну и Евгения за позитивные эмоции.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.03 / Главврач больницы в Коммунарке предсказал сроки пика коронавируса в Москве

06.02 / Вахтовик устроил в новосибирском аэропорту дебош и стал фигурантом уголовного дела

25.02 / Кузяев может сменить “Зенит” на “Динамо” или “Спартак”

10.04 / Поездку Зеленского в Оман оплатила его супруга – Офис президента

05.02 / Во Франции заявили о неспособности санкций помешать росту экономики России

08.02 / Экс-беркутовцы Тамтура и Маринченко, которых в рамках обмена выдали “ЛДНР”, вернулись в Киев – адвокат

26.02 / Президент предложил закрепить в Конституции регулярный пересмотр потребительской корзины

17.03 / Вернувшихся из Европы за последние две недели россиян решили проверить на коронавирус

06.03 / Путин пошутил о «большом доме» КГБ

08.04 / На Курган и Оренбург обрушилась непогода

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска