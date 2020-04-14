Звездные забавы на карантине: Плющенко и Рудковская поменялись ногами

14.04.2020, 11:45, Новости дня

Находясь на карантине, и простые люди, и звезды пытаются разнообразить досуг, внося позитивные нотки не только в свою жизнь, но и в жизнь своих подписчиков. Одни радуют виртуальных и реальных друзей, с которыми пока лично не могут встречаться, читая книги, танцуя и копируя картины известных художников.

Еще одна тенденция, которая пришлась по душе интернет-пользователям – это переодевание в одежду друг друга мужей и жен, которые вместе находятся дома на самоизоляции.

Ранее такой флешмоб запустили Дженнифер Лопес и ее возлюбленный — бейсболист Алекс Родригес, в РФ ее Евгений Плющенко и его супруга Яна Рудковская. Однако обмена одеждой им, видимо, показалось мало, и пара решила… "поменяться ногами".

Забавные кадры Плющенко с ногами Рудковской, и, наоборот, — Рудковской с ногами Плющенко они опубликовали в "Инстаграме", чем весьма позабавили подписчиков.

В общей сложности оба видео менее чем за сутки набрали больше 1 миллиона 200 тысяч просмотров и множество комментариев, в которых пользователи благодарят Яну и Евгения за позитивные эмоции.