Центр информподдержки ипотечников отметил резкий рост запросов

14.04.2020, 11:45, Новости дня

ДОМ.РФ, федеральный жилищный оператор, зафиксировал резкий рост обращений в Центр информационной поддержки ипотечных заемщиков – почти 50% за неделю.

К 13 апреля 2020 года за неделю количество обращений выросло на 47,5% до 37,191 тысяч, подсчитал ДОМ.РФ по данным сайта спроси.дом.рф и телефона горячей линии центра.

Чаще всего граждане спрашивают о возможности получения ипотечных каникул и интересуются подробностями документального оформления этой процедуры.

Часто ипотечные заемщики спрашивают и о возможности реструктуризации ипотечных кредитов, сообщают об отказах банков помогать.

Центр информационной поддержки ипотечных заемщиков создан для граждан, оказавшихся в сложной ситуации, включая потерю дохода из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Сайт спроси.дом.рф предоставляет также информационную поддержку для таких россиян. Через сайт можно задать вопрос, скачать заявление на предоставление одной из мер поддержки. Консультацию можно получить и по бесплатному телефонному номеру 8 800 700 56 77.

Правительство РФ увеличило максимальный размер кредита для включения в кредитные каникулы, заявил 10 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Теперь помощь получат еще больше россиян.

"Для Москвы, где жилье, конечно, самое дорогое, предельный размер составит 4,5 миллиона руб. Для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов, которые входят в Дальневосточный федеральный округ, — 3 миллиона руб.", — отметил Мишустин на селекторном совещании правительства по экономическим вопросам. Для других регионов — до 2 миллионов руб.

Ранее власти утвердили кредитные каникулы для пострадавших от коронавируса – возможность отсрочить выплаты. На кредитные каникулы, согласно постановлению правительства, могут рассчитывать не только те, кто выплачивает ипотеку, но и другие заемщики, у которых возникли финансовые трудности из-за ситуации с коронавирусом. Такая возможность предусмотрена для потребительских кредитов, не превышающих 250 тысяч руб., автокредитов, но не более чем на 600 тысяч, а также для кредитных карт — лимит по ним составляет 100 тысяч руб.

Для ипотечников верхний порог – максимальный размер кредита для "каникул" — составил 1,5 миллиона руб. В сегменте ипотеки доля кредитов, по которым можно было получить отсрочку, составила 32,4% при таком пороге, подсчитали экономисты. В этот перечень не попадали ни Москва, ни Санкт-Петербург, ни регионы Дальнего Востока.

Президент РФ Владимир Путин поручил расширить кредитные каникулы для большего количества заемщиков. "Мы повышаем уровень займа, в пределах которого заемщик сможет временно приостановить выполнение своих обязательств перед банком по ипотечному кредиту", — пояснил Мишустин. Поправка учитывает особенности ипотечного рынка – с учетом стоимости квартиры и среднего размера ипотечного кредита в разных регионах: "Не везде квартиры стоят одинаково".