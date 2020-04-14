Мнение: 10 способов поделить деньги

14.04.2020, 11:30, Разное

Давайте, наконец, признаем очевидное — деньги в России деньги распределяются несправедливо. Вот прямо сейчас исправить ситуацию мы не можем, поэтому я предлагаю начать с составления плана. Давайте выберем тот способ дележа денег, который будет одновременно и общественно-полезным, и справедливым.

Способ 1. По потребностям

Одному нужен автомобиль, другой комфортно чувствует себя и в вагоне метро. Один наслаждается хорошей компанией в коммуналке, другому нужно не меньше 40 квадратов на каждого члена семьи. Тем, у кого потребности выше, надо выдавать больше денег, а тем, кто готов жить поскромнее — меньше денег.

Способ 2. По усталости

Как поработал — так и заработал. Больше должен получать тот, кто тяжелее вкалывал. Шахтёр должен получать за каждый час больше, чем терапевт, так как шахтёр сильнее устаёт. Программист, который работает 12 часов в день, должен получать ровно вдвое больше, чем программист, который работает 6 часов в день.

Способ 3. По текущему труду

Оплачивать исключительно сегодняшнюю работу, не обращая внимания на то, что было раньше. Водитель со своим грузовичком должен получать ровно столько же, сколько и водитель, которому грузовичок выдала фирма. Буржуй, который построил завод, должен получать только за те услуги, которые он оказывает своему заводу в качестве бухгалтера.

Каждый день всё «обнуляется», прошлые заслуги не учитываются.

Способ 4. По пожизненному труду

Все должны получать одинаковую сумму за свою жизнь. Учёный и врач работают на 10 лет меньше других, так как у них очень длинное обучение, следовательно, их пожизненная зарплата должна делиться не на 40 лет трудового стажа, как у других, а на 30 лет. То же самое относится и к вредным профессиям, когда на пенсию выходят на 5-10 лет раньше. Платить тем, кто портит здоровье, надо пропорционально больше, чтобы они успели до выхода на пенсию заработать ровно ту же сумму, что и условный кондуктор.

Капиталист, который 15 лет пашет, чтобы скопить первоначальный капитал, за оставшиеся 25 лет трудового стажа также должен получить стандартную пожизненную зарплату.

Наследство не учитываем — считаем только то, что каждый заработал за свою жизнь.

Способ 5. По вкладу капитала

Учитывать вклад, который каждый делает в общее дело. Рабочий со своим инструментом должен получать больше, чем рабочий без инструмента. Владелец станка должен получать деньги за «прокат» станка. Профессионал со светлой головой должен получать больше, чем неумелый стажёр, так «трудовой капитал» профессионала гораздо выше, он стоит дороже.

Допустим, токарь объективно оценивает себя как рабочую единицу в 7 млн рублей, ещё 3 млн рублей стоит станок, который токарю принадлежит. Это токарь должен получать в 2 раза больше, чем его менее умелый товарищ, который оценивает себя в 5 млн рублей, и у которого нет станка.

Способ 6. По незаменимости

Платим людям столько, во сколько нам обойдутся альтернативные варианты. На рынке труда можно нанять учителя английского за 60 тысяч рублей. Следовательно, платить учителю надо 60 тысяч. Без второго фрезеровщика можно обойтись, если взять в лизинг более мощный станок. Выплаты по лизингу встанут в 90 тысяч рублей в месяц, следовательно, 90 тысяч — это предел, который мы можем заплатить второму фрезеровщику.

Также тут нужно учесть проницаемость границ. Если закрыть границы, людям можно будет платить меньше, так как они не смогут убегать в страны, где зарплаты выше.

Способ 7. Зажать зарплату в тиски

Платить по принципу «богатых и бедных быть не должно». Каждый, чей доход не дотягивает, допустим, до 30 тысяч рублей в месяц, имеет право получить доплату от государства — вот как раз до этой тридцатки. Каждый, чьё состояние превышает 500 млн рублей, должен сдать все излишки в бюджет, оставив себе не более 500 миллионов. Эти излишки пойдут как раз на обеспечение минимальной зарплаты тем, кто получает меньше 30 тысяч рублей.

Способ 8. Поделить с учётом финансового риска

Тот, кто рискует, должен получать больше. Оперный певец может сорвать голос и лишиться возможности выступать. Бизнесмен может разориться и потерять весь свой капитал. Надо это учитывать: если риск закончить профессию раньше времени составляет, допустим, 50%, значит надо платить рискующим вдвое больше, чтобы хоть как-то компенсировать этот риск.

Способ 9. Делить из расчёта пользы для экономики

Выбрать такую систему оплаты, при которой экономика будет расти быстрее и устойчивее всего. Если для этого разным неприятным личностям придётся платить в 100 раз больше, чем хорошим людям, смириться с этим, понимая, что в итоге экономика вырастет, обеспечив зажиточную жизнь каждому гражданину.

Способ 10. Доверить вычисление долей рынку

Позволить людям самостоятельно решать, сколько они готовы заплатить за чашку кофе, сколько за «ноготочки» и сколько за лекцию по микробиологии. Запретить принудительный труд, когда люди работают не потому, что сами договорились с работодателем, выбрав лучший для себя вариант, а потому, что власти заставили их горбатиться за стандартную пайку из соображений какого-то высшего блага.