Мнение: Ценовое двоевластие

14.04.2020, 11:36, Разное

Саудовская Аравия опубликовала скидки, которые будут действовать на поставки ее нефти на региональные рынки. Фактически ценовая война будет продолжена: в ряд регионов скидки увеличиваются. Однако дело не в попытках Саудовской Аравии продолжить борьбу, дело в более прозаическом факте – нефтехранилища Ближнего Востока практически исчерпали свои свободные мощности. Саудиты будут вынуждены продавать свою нефть с любым дисконтом, лишь бы восстановить баланс между добычей и продажей и хранением суммарно.

По факту это и означает продолжение нефтяной войны цен, так как в условиях низкого спроса саудовская нефть может быть продана только за счет объемов других стран. Формально нарушений договора ОПЕК+ нет, но в реальности борьба ожесточается.

Нужно отметить, что рынок слабо отреагировал на само соглашение, так как оно во многом фиктивное. Обещания США сократить 300 тысяч баррелей за Мексику не подтверждено ничем, так что вместо заявленных 10 млн баррелей в сутки ОПЕК+ сокращает суммарную добычу на 9,7 млн. Есть ряд чисто "бумажных" тонкостей, связанных с определением базовой добычи, от которой и должно производиться сокращение. Этот средний уровень во многом фиктивный, поэтому после оценки фактического положения дел эксперты нефтяного рынка пришли к выводу, что реальное сокращение добычи может составить не более 5,5 млн баррелей нефти всеми странами. Еще полгода назад это было бы колоссальное значение, сегодня это вообще ничто – спрос упал на 20 с лишним миллионов баррелей, и эти 5,5 млн для рынка ничего не значат.

Сделка ОПЕК+ в ее текущем формате имеет смысл лишь для снижения динамики падения цены на нефть, которая тоже становится фиктивной. Биржевая стоимость нефти становится лишь базой для определения скидок, которые поставщики будут вынуждены давать, чтобы продать свою нефть. Фактическая стоимость нефти будет существенно отличаться от биржевой – в некоторых случаях доходя до половины формальной цены.

Чем-то это напоминает картину двоевластия, где есть формально действующая власть, но ее либо не признают, либо принимают сепаратные решения. Известно, что такая картина долго продлится не может, это противоречие всегда заканчивается кризисом и ликвидацией одной из властей. Так и здесь – рано или поздно, но противоречие между формальной ценой и реальной – со скидками – торпедирует нынешние договоренности. Причем можно точно сказать, что это произойдет скорее раньше, чем позже, так как объемы хранилищ продолжают сокращаться.